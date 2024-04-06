Генерал Гордийчук был назначен новым заместителем руководителя НГУ: что о нем известно

До своего назначения Гордийчук занимал должность в центральном аппарате НГУ

Президент Владимир Зеленский 5 апреля назначил генерал-лейтенанта Владимира Гордийчука заместителем командующего Национальной гвардией Украины. До этого Гордийчук с 2016 занимал должность руководителя Центрального территориального управления НГУ.

Указ №220/2024 опубликован на сайте президента Украины. В нем подтверждается, что генерал назначается на важный пост.

"Назначить Гордейчука Владимира Ивановича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", – говорится в сообщении.

Владимир Гордийчук – генерал-лейтенант Национальной гвардии Украины, прошел все основные командирские должности с самого низа: начинал командиром взвода, поднявшись до командира полка, первого заместителя начальника территориального управления Национальной гвардии Украины – начальника штаба, начальника Западного территориального управления. В 1996 году окончил Киевский институт Военно-воздушных сил Украины. В 2012 году получил диплом магистра Академии внутренних войск МВД Украины.

В части Антитеррористической операции на востоке Украины воевал в зоне АТО вместе с подчиненными ему подразделениями. Участвовал в зачистке городов в Луганской области от боевиков российских террористических организаций, в частности, зачистил Лисичанск. У него есть государственные награды – в июле 2015 года был награжден Орденом Богдана Хмельницкого III степени, в марте 2023 года – Орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Напомним, что кадровые перестановки в военном руководстве начались после смены главнокомандующего ВСУ. Зеленский отправил в отставку Валерия Залужного. На его место был назначен Александр Сырский, ранее возглавлявший Сухопутные войска ВСУ. Его преемником стал генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Новым главой Генштаба стал генерал-полковник Анатолий Баргилевич. Проявил себя как умелый военный еще с 2014 года. В начале полномасштабного вторжения России в Украину взял в руки оружие и защищал Киевскую область.

Одним из заместителей Баргилевича стал бригадный генерал Михаил Драпатый. Он лично участвовал в освобождении Мариуполя от России в 2014 году. Награжден мечом британской королевы. Вместе с Драпатым заместителями начальника Генштаба стали бригадные генералы Владимир Горбатюк и Алексей Шевченко.

Командующим Объединенных сил ВСУ стал генерал-лейтенант Юрий Содоль. Имеет почетное звание Героя Украины. До назначения был командующим Морской пехотой.

Также президент назначил командующих Десантно-штурмовыми войсками и Силами территориальной обороны. Ими стали Игорь Скибюк и Игорь Плахута соответственно.