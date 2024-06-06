Интернет даже без света: какие провайдеры Одессы готовы к отключениям
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Ищите провайдеров с технологией xPON
В Украине продолжают действовать стабилизационные графики отключения света в Одессе и области. Однако спокойно работать, учиться и сидеть в интернете можно и без электроэнергии, если подключится к провайдеру, работающему без света.
"Телеграф" расскажет вам об интернет-провайдерах, которые готовы к плановым или экстренным отключениям.
Какие провайдеры работают без электроэнергии
Быть в сети при отключении света можно, если подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологию xPON. Именно она обеспечит бесперебойный доступ к сети в течение 72 часов в отсутствие света.
xPON — одна из самых эффективных и устойчивых оптоволоконных технологий. Она способна обеспечить устойчивым интернет-доступом длительное время при отключении электроэнергии.
Узнать поддерживают ли провайдеры, обслуживающие ваш дом, технологию xPON, можно на интерактивной карте.
Также при отключениях электроэнергии можно воспользоваться следующими вариантами:
- скоростной оптический интернет от Укртелекома;
- спутниковым интернетом от Датагруп;
- Starlink.
Также заметим, что при плановых отключениях света обычные провайдеры тоже могут работать, но для этого нужно установить специальный модем, который может питаться от павербанка.
Ранее "Телеграф" писал о том, как "Новая почта" работает без света и где находятся отделения с генератором.