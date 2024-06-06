Интернет даже без света: какие провайдеры Одессы готовы к отключениям

Ищите провайдеров с технологией xPON

В Украине продолжают действовать стабилизационные графики отключения света в Одессе и области. Однако спокойно работать, учиться и сидеть в интернете можно и без электроэнергии, если подключится к провайдеру, работающему без света.

"Телеграф" расскажет вам об интернет-провайдерах, которые готовы к плановым или экстренным отключениям.

Какие провайдеры работают без электроэнергии

Быть в сети при отключении света можно, если подключиться к интернет-провайдерам, использующим технологию xPON. Именно она обеспечит бесперебойный доступ к сети в течение 72 часов в отсутствие света.

xPON — одна из самых эффективных и устойчивых оптоволоконных технологий. Она способна обеспечить устойчивым интернет-доступом длительное время при отключении электроэнергии.

Узнать поддерживают ли провайдеры, обслуживающие ваш дом, технологию xPON, можно на интерактивной карте.

Также при отключениях электроэнергии можно воспользоваться следующими вариантами:

скоростной оптический интернет от Укртелекома;

спутниковым интернетом от Датагруп;

Starlink.

Также заметим, что при плановых отключениях света обычные провайдеры тоже могут работать, но для этого нужно установить специальный модем, который может питаться от павербанка.

Ранее "Телеграф" писал о том, как "Новая почта" работает без света и где находятся отделения с генератором.