Інтернет навіть без світла: які провайдери Одеси готові до відключень

Шукайте провайдерів з технологією xPON

Україні продовжують діяти стабілізаційні графіки відключень світла в Одесі та області. Проте спокійно працювати, навчатися та сидіти в інтернеті можна і без електроенергії, якщо приєднатися до провайдера, який працює без світла.

"Телеграф" розповість вам, про інтернет-провайдерів, які готові до планових чи екстрених відключень.

Які провайдери працюють без електроенергії

Бути в мережі під час відключення світла можливо, якщо під’єднатися до інтернет-провайдерів, які використовують технологію xPON. Саме вона забезпечить безперебійний доступ до мережі протягом 72 годин під час відсутності світла.

xPON — це одна з найефективніших та найбільш стійких оптоволоконних технологій. Вона здатна забезпечити стійким інтернет-доступом на тривалий час при відключенні електроенергії.

Дізнатися чи підтримують провайдери, що обслуговують ваш будинок, технологію xPON, можна на інтерактивній мапі.

Також при відключеннях електроенергії можна скористатися такими варіантами інтернету:

швидкісний оптичний інтернет від Укртелекому;

супутниковим інтернетом від Датагруп;

Starlink.

Також зауважимо, що за планових відключень світла звичайні провайдери теж можуть працювати, але для цього треба встановити спеціальний модем, який може живитись від павербанка.

Раніше "Телеграф" писав про те, як "Нова пошта" працює без світла і де знаходяться відділення з генератором.