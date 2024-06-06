Если телефон "не ловит" во время отключений: эксперт рассказал, что делать

Эксперт объяснил, почему сеть плохо работает во время отключений света

Украинцы жалуются, что из-за отключений света в регионах ухудшается и мобильная связь. Более того, мобильный интернет работает очень медленно или и вовсе не грузит ничего.

Эксперт по телеком-рынку Александр Глущенко в комментарии телеканалу "Киев 24" рассказал, из-за чего это происходит. Он посоветовал украинцам купить сим-карты нескольких мобильных операторов.

Когда выключают свет, сотни и даже десятки тысяч пользователей переключаются с сетей Wi-Fi на базовые станции мобильных операторов. И количество пользователей увеличивается в разы, из-за этого емкость сети, которую она может распределить, делится на то количество устройств, которые подключились.

"Есть отличный выход — иметь нескольких поставщиков услуг. У меня четыре мобильных оператора и я переключаюсь между ними, если мне нужна связь и у одного из четырех он точно есть. Это некомфортно и неудобно, но у нас сейчас такие реалии жизни", — сказал Александр Глущенко.

То же самое касается и мобильного интернета. Он будет лучше работать у того оператора, к сети которого подключено меньшее количество устройств.

Отметим, что в Украине есть три основных крупных мобильных оператора мобильной связи: Киевстар, Vodafone и Lifecell. Также есть Тримоб, Интертелеком и PeopleNet.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что свет в Украине могут отключать на 10 часов. Эксперт рассказал, когда это может произойти и как не допустить длительного отключения света.