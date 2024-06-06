Возможны аварийные отключения: украинцам рассказали, где 7 июня будут выключать свет

Начинаем привыкать к графикам

В пятницу, 7 июня, по всей территории Украины будут действовать лимиты потребления электроэнергии, о чем в "Укрэнерго" предупреждали и раньше. При превышении лимитов потребления будут применяться графики аварийных отключений.

Об этом сообщает "Укрэнерго". 7 июня прогнозируется дефицит в энергосистеме. Поэтому вынуждены прибегать к непопулярным шагам, а именно к аварийным отключениям.

"Завтра, 7 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00.00 до 24.00. При превышении лимитов потребления, будут применяться графики аварийных отключений", — говорится в сообщении.

Также, в компании еще раз напомнили о том, что главная причина применения мер ограничения – последствия ныне уже шести ракетных ударов россиян по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений – этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применять меры по ограничению потребления и для промышленных, и для бытовых потребителей.

Что касается помощи стран Европы, то 5 июня по запросу оператора энергосистемы Польши Украина с 11:00 до 16:00 принимала излишки электроэнергии из этой страны.

Напомним, недавно "Телеграф" пообщался с независимым экспертом по ядерной энергетике Ольгой Кошарной. Она рассказала уникальные подробности о реальном состоянии украинской энергетики и истинном положении дел в ядерной энергетике ЕС. Полную версию читайте в материале "Телеграф": В Украине будут отключать свет на 20 часов? Когда это возможно – объясняет эксперт