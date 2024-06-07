В Днепре и области действуют графики отключений: когда и у кого не будет света

Аварийные отключения отменены

Из-за постоянных атак РФ, в результате которых повреждена значительная часть электростанций страны, в Украине продолжают вводить графики отключений света. Днепр и область не стали исключением.

В пятницу, 7 июня, в регионе будут действовать почасовые графики. Аварийные отключения отменены, вместо этого введены стабилизационные отключения, сообщили в ДТЭК Днепровские электросети.

"Понимаем, что все вы с нетерпением ждете включения света (как и мы). Но просим вас не торопиться включать все мощные приборы одновременно. Такая резкая нагрузка на сети приводит к авариям и соответственно света будет еще меньше", — отметили в ДТЭК.

В компании отметили, что в настоящее время действуют обновленные стабилизационные графики отключений. Узнать, когда выключать свет именно по вашему адресу можно нажав здесь.

Напомним, согласно заявлению "Укрэнерго", в стране пока не предусматривается возможность блекаута. Пока будут продолжаться только контролируемые отключения электроэнергии.

В свою очередь в компании ДТЭК сообщили, что 7 июня в Киеве, Киевщине, Одесщине, Донбассе, Днепропетровщине по указанию "Укрэнерго" на протяжении всех суток будут действовать графики отключений. А у столицы выделенных лимитов хватит на 75% потребностей города.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине может улучшиться ситуация в энергосистеме. Но ненадолго. В ночь с 7 на 8 июня будет запущен дополнительный блок на атомной электростанции.