У Дніпрі та області діють графіки відключень: коли та у кого не буде світла

Аварійні відключення скасовано

Через постійні атаки РФ, внаслідок яких пошкоджено значну частину електростанцій країни, в Україні продовжують запроваджувати графіки відключень світла. Дніпро та область не стали винятком.

У п’ятницю, 7 червня, у регіоні діятимуть погодинні графіки. Аварійні відключення скасовано, натомість введені стабілізаційні відключеня, повідомили в ДТЕК Дніпровські електромережі.

"Розуміємо, що всі ви з нетерпінням чекаєте включення світла (як і ми). Але просимо вас не поспішати включати всі потужні прибори одночасно. Таке різке навантаження на мережі призводить до аварій і відповідно світла буде ще менше", — зазначили в ДТЕК.

В компанії зазначили, що наразі діють оновлені стабілізаційні графіки відключень. Дізнатися, коли вимикатимуть світло саме за вашою адресою можна натиснувши тут.

Нагадаємо, згідно заяві "Укренерго", в країні наразі не передбачається можливість блекауту. Поки триватимуть лише контрольовані відключення електроенергії.

Своєю чергою у компанії ДТЕК повідомили, що 7 червня в Києві, Київщині, Одещині, Донеччині, Дніпропетровщині за вказівкою "Укренерго" впродовж всієї доби діятимуть графіки відключень. А у столиці виділених лімітів вистачить на 75% потреб міста.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні може покращитися ситуація в енергосистемі. Але ненадовго. У ніч із 7 на 8 червня буде запущено додатковий блок на атомній електростанції.