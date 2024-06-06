Графики отключения стянут мягче: в "Укрэнерго" сообщили хорошую новость

В "Укрэнерго" предупредили, что отключения света не прекратятся на совсем

В Украине может улучшиться ситуация в энергосистеме, но ненадолго. В ночь с 7 на 8 июня начнет работать дополнительный блок на атомной электростанции.

Об этом в эфире ток-шоу "Украинской правды" рассказал глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, дополнительный энергоблок снимет нагрузку с энергосистемы Украины.

"Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС и это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме. То есть графики не исчезнут, но станут мягче по всей энергосистеме", — сказал Владимир Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" добавил, что после ввода в работу областям будет легче соблюдать лимиты на потребление электроэнергии. Но улучшение будет временным, как так в июле усилится жара, а это создаст дополнительную нагрузку на энергосистему страны.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Украина движется к энергетической катастрофе. У страны нет ресурсов самостоятельно восстанавливать поврежденные энергообъекты.