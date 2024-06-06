По России бить можно, но осторожно: Байден рассказал, против каких ударов выступают США

В США пока не готовы снимать ограничения на удары по России

Президент США Джо Байден прокомментировал разрешение бить западным оружием по территории России. Он подчеркнул, что по-прежнему есть ограничения в районах, по которым Америка разрешила наносить удары.

Об этом он сказал в интервью ABC News. По его словам, он не боится угроз российского президента Владимира Путина ответить союзникам Украины на это разрешение, но считает его опасным.

Байден не стал говорить, применялось ли уже оружие США для ударов по российской территории после того, как он дал свое добро на это. При этом он четко дал понять, что Вашингтон выступает против ударов по Москве. Разрешается применять оружие американского производства по регионам РФ, которые находятся вблизи с Харьковской областью.

"Его (американское оружие — ред.) разрешено использовать вблизи границы, когда по другую сторону границы тоже используют оружие, чтобы наносить удар по конкретным целям в Украине. Мы не санкционируем удары на 300 км вглубь России и не санкционируем удары по Москве и Кремлю", — подчеркнул американский президент.

Также Байден прокомментировал высказывание Путина о том, что "поставка в Украину высокоточного оружия для нанесения ударов по территории России является прямым участием в этой войне". Он в очередной раз согласился с тем, что Владимир Путин диктатор.

"Я знаю его более 40 лет. Он беспокоит меня уже 40 лет. Он не порядочный человек. Он диктатор, и он изо всех сил пытается удержать свою страну вместе, продолжая при этом наступление", — сказал американский лидер.

Напомним, что о разрешении США бить по России западным оружием стало известно в конце мая. Сначала появилась информация о том, что Байден дал разрешение втайне от публики, но позже это подтвердили в Офисе президента Украины.

А госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что ограничения США будут подстраиваться под потребности Украины. Он не исключил того, что, возможно, в будущем география ударов расширится.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Владимир Зеленский опроверг разрешение Британии бить по России ракетами Storm Shadow. Он объяснил, в чем заключается сложность.