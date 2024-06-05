Под крики "ганьба" и "убийцы": возмущенные женщины из Житомирской области вышли на митинг под ТЦК (видео)

Полиция работает на месте

В среду, 5 июня, женщины в Барановке, что в Житомирской области вышли на митинг под местный ТЦК. Они требуют наказания за вероятное избиение и смерть 32-летнего Сергея Ковальчука.

Об этом сообщают местные СМИ. В комментарии "Журналу Житомира" заместитель начальника отдела коммуникаций Главного управления полиции в Житомирской области Иванна Силецка проинформировала, что на месте протеста правоохранители обеспечивают порядок. В данном деле по факту предполагаемого избиения проводится досудебное расследование.

"Полиция в Барановке обеспечивает безопасность во время протеста под ТЦК. Подробности лучше уточнить в местном ТЦК", — ответила Иванна Силецка.

Что предшествовало

В городе Барановка Житомирской области 32-летний мужчина скончался после визита в ТЦК. Родственники заявляют, что там его избили, а в Житомирском областном ТЦК и СП уверяют, что мужчину "схватил" эпилептический приступ, что и стало причиной смерти. По словам отца, его сын был убит. Однако сын жил отдельно от родителей и как ему вручали повестку, они не видели. Мужчина не был военнообязанным, потому что болел эпилепсией. Однако родные сомневаются, что именно она стала причиной его смерти, потому что у тела умершего следы травмирования.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кривом Роге в Саксаганском ТЦК 5 мая умер мужчина. Он проходил ВЛК и готовился на отправку в учебный центр, а смерть, по данным ТЦК, произошла "в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья".