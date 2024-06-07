"Здесь много маленьких деток": в Харькове дом остается без света и воды четвертые сутки, жильцы рассказали эксклюзивные подробности

Жильцы звонили в облэнерго, но там сказали, что отключений света нет

В Харькове по улице Большая Кольцевая, 4 в течение четырех суток отсутствует электроэнергия. В некоторых квартирах также отсутствует водоснабжение. Измученные такой ситуации жильцы обратились в полицию, однако правоохранители ничем им помочь не смогли.

Журналисты "Телеграфа" обратились за комментарием к жителям дома и выяснили причины отключения, а также реакцию полиции на происходящее. Как оказалось, в доме проживает большое количество семей с детьми и такое длительное отключение света, естественно, приносит массу неудобств.

"У нас света уже четвертые сутки нет. Отключило его облэнерго, из-за того, что мы не платим по тарифу как граждане, а должны платить, как они обосновывают, по тарифу коммерческому. То есть, в два раза больше. В 2003 году был суд в нашу пользу, но облэнерго подало опять иск и подало на отключение света", — рассказала жительница дома Оксана.

При этом Оксана добавила, что жильцы звонили в облэнерго, но там сказали, что отключений света нет. Счетчик на этот дом запломбирован и жителей не пускают туда. 6 июня граждане вызвали полицию, но они ничего не сделали. Они, как отметила Оксана, даже не хотели выезжать на вызов. Стражи порядка сказали, что это не их компетенция. Жители дома хотела щитовую открыть в их присутствии, чтобы они это зафиксировали и чтобы можно было включить свет. Однако они отказали.

Также на месте был юрист. Вся необходимая документация есть, но при этом дом остается без света.

"Сегодня люди с нашего дома поехали в облэнерго. Я не знаю, какой ответ они там дадут. Мы будем стучаться, журналистам писать, полицию вызывать. Я не знаю… Ни света, ни воды. Холодильники все поразмораживались, продукты все попропадали…", — добавила Оксана.

По ее словам, в доме проживает большое количество семей с детьми.

"У нас дом молодой. У нас очень много деток маленьких. У нас новострой, стариков нет. В основном это молодежь и очень много деток", — подчеркнула жительница.

Пресс-секретарь Восточного территориального управления Нацгвардии Украины подполковник Дмитрий Образцов также объяснил ситуацию, которая сейчас происходит в доме.

"В моем доме по адресу: Харьков, ул. Большая Кольцевая, 4 уже четвертые сутки нет света, а в некоторых квартирах как следствие и воды, потому что она на первом этаже как-то зависит от электросети. И причина не во вражеских ракетных ударах и не в обессиленной электросистеме города, а просто в недоразумении между юридическими лицами. ПАО "Харьковэнергосбыт", АО "Харьковоблэнерго" и ООО "Агентство недвижимости "Рестриэлт", которая является управляющей компанией нашего дома, не могут найти общий язык, по каким тарифам должны платить жильцы дома за электричество. Компании в настоящее время находятся в состоянии апелляционного судебного процесса", — сказал он.

Отмечается, что по состоянию на 24.05.2024 задолженность за коммунальные услуги, в том числе и электроэнергию, за весь дом составляет аж 12185 грн., и то за счет тех семей, которые выехали из Харькова, остальные платят своевременно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 7 июня в Харькове и Харьковской области будут действовать графики отключения света.