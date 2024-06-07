В Харькове и области действуют графики отключений: у кого не будет света 7 июня
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Отключения происходят и в светло-серой зоне
В Харьковской, как и ряд других областей, продолжают действовать плановые и почасовые отключения электроэнергии для населения и промышленности.
"Телеграф" рассказывает, будут ли отключения в Харькове и Харьковской области 7 июня. Ознакомиться с графиками и очередями отключений электроэнергии можно здесь.
Согласно заявлениям "Укрэнерго", в энергосистеме Украины 7 июня прогнозируется дефицит электроэнергии, который продлится в течение суток. То есть лимиты потребления электроэнергии будут установлены для каждой области с 00:00 до 24:00. Возможны также аварийные отключения для всех категорий потребителей.
В "Укрэнерго" сообщают, что 7 июня вынуждены применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Ровенской, Харьковской областях и г. Киев. Поэтому отключения происходят и в светло-серой зоне.
Отметим, что графики разбиты на три зоны:
- Темно-серая зона – это время, когда света нет.
- Светло-серая зона – возможные отключения света.
- Белая зона – свет есть.
Ранее "Телеграф" писал, что Украина не сможет быстро восстановить разрушенные Россией энергообъекты. А если союзники и дальше будут вести нерешительную политику, то стране грозит энергетическая катастрофа.