В Харькове и области действуют графики отключений: у кого не будет света 7 июня

Отключения происходят и в светло-серой зоне

В Харьковской, как и ряд других областей, продолжают действовать плановые и почасовые отключения электроэнергии для населения и промышленности.

"Телеграф" рассказывает, будут ли отключения в Харькове и Харьковской области 7 июня. Ознакомиться с графиками и очередями отключений электроэнергии можно здесь.

Согласно заявлениям "Укрэнерго", в энергосистеме Украины 7 июня прогнозируется дефицит электроэнергии, который продлится в течение суток. То есть лимиты потребления электроэнергии будут установлены для каждой области с 00:00 до 24:00. Возможны также аварийные отключения для всех категорий потребителей.

В "Укрэнерго" сообщают, что 7 июня вынуждены применить аварийные отключения для бытовых и промышленных потребителей в Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Ровенской, Харьковской областях и г. Киев. Поэтому отключения происходят и в светло-серой зоне.

Отметим, что графики разбиты на три зоны:

Темно-серая зона – это время, когда света нет.

Светло-серая зона – возможные отключения света.

Белая зона – свет есть.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина не сможет быстро восстановить разрушенные Россией энергообъекты. А если союзники и дальше будут вести нерешительную политику, то стране грозит энергетическая катастрофа.