На два часа позже: энергетики порадовали обновленным графиком отключений на сегодня

Они будут продолжаться до полуночи

На субботу, 8 июня, стабилизационные отключения электроэнергии по графикам были запланированы на 16:00, однако ДТЭК сменил время. Так отключать свет начнут на два часа позже – с 18:00 и до полуночи.

Об этом сообщает ДТЭК. Отмечается, что к такому шагу позволяет прибегнуть ситуация в энергосистеме.

"Стабилизационные отключения начнутся с 18:00 вместо 16:00. По информации от Укрэнерго, ситуация в энергосистеме позволяет сегодня задействовать график отключений на два часа позже — с 18:00 и до 24:00", — говорится в сообщении.

Напомним, что в связи с критическим состоянием украинской энергетики органы власти должны отказаться от дополнительной нагрузки энергосистемы. В частности, речь идет о кондиционерах, а также об освещении зданий и прилегающей территории. Такое решение приняло правительство.

Также с субботы, 8 июня, в Украине в тестовом режиме заработал новый, более мягкий порядок применения графиков почасовых отключений электроэнергии. В результате периоды отключений должны стать короче, что уже происходит в некоторых регионах. Связано с тем, что выделяемые на каждую область лимиты потребления должны возрасти.

Ранее "Телеграф" писал, что экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков объяснил, почему в Киеве и Одессе никогда не будут такие же графики, как у остальных. По его словам, самые большие проблемы с энергоснабжением имеет юг Украины.