Без выезда за границу и с бронью от мобилизации: водителям готовы платить до 60 тысяч в месяц
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Требуются права категории С, С1
В Украине все больше появляется высокооплачиваемых вакансий с бронью от мобилизации, особый спрос на водителей. В Виннице ищут человека со стажем вождения от 2 лет категории С-С1 и предлагают зарплату до 60 тыс. гривен.
Соответствующая вакансия появилась на одном из сайтов поиска работы и подборе персонала. Украинская компания предлагает трудоустройство на должность водителя-экспедитора без выезда за границу с возможным бронированием.
Заработная плата от 55 000 до 60 000 грн, трудоустройство по договоренности.
Требования к работнику:
- права категории С, С1 — обязательно;
- наличие ТАХО-карты;
- стаж работы по трудовой книжке от 2-х лет на грузовом автомобиле (Mersedes-Benz Atego);
- отличное знание Винницы и области, также желательно и Украины;
- коммуникабельность, ответственность, активность, усердие, выдержка.
В обязанности человека будет входить прием груза в соответствии с сопроводительными документами, проверка целостности упаковки и загрузка – разгрузка его. Также обеспечение сохранности груза при транспортировке, оформлении документации по приему и сдаче грузов. Обязательно ведение маршрутных листов, отмечая маршруты прохождения, расход топлива. Работодатель отмечает, что в обязанности водителя будет входить разгрузка авто.
Ранее "Телеграф" писал, что украинцам предложили работу за 55 тысяч в месяц с бронью от мобилизации по необходимости.