Без выезда за границу и с бронью от мобилизации: водителям готовы платить до 60 тысяч в месяц

Требуются права категории С, С1

В Украине все больше появляется высокооплачиваемых вакансий с бронью от мобилизации, особый спрос на водителей. В Виннице ищут человека со стажем вождения от 2 лет категории С-С1 и предлагают зарплату до 60 тыс. гривен.

Соответствующая вакансия появилась на одном из сайтов поиска работы и подборе персонала. Украинская компания предлагает трудоустройство на должность водителя-экспедитора без выезда за границу с возможным бронированием.

Заработная плата от 55 000 до 60 000 грн, трудоустройство по договоренности.

Требования к работнику:

права категории С, С1 — обязательно;

наличие ТАХО-карты;

стаж работы по трудовой книжке от 2-х лет на грузовом автомобиле (Mersedes-Benz Atego);

отличное знание Винницы и области, также желательно и Украины;

коммуникабельность, ответственность, активность, усердие, выдержка.

В обязанности человека будет входить прием груза в соответствии с сопроводительными документами, проверка целостности упаковки и загрузка – разгрузка его. Также обеспечение сохранности груза при транспортировке, оформлении документации по приему и сдаче грузов. Обязательно ведение маршрутных листов, отмечая маршруты прохождения, расход топлива. Работодатель отмечает, что в обязанности водителя будет входить разгрузка авто.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцам предложили работу за 55 тысяч в месяц с бронью от мобилизации по необходимости.