Сколько людей нужно мобилизовать в 2024 году? Нардеп назвал цифру

Стране все еще необходимо оружие и огромный финансовый ресурс для обучения и содержания бойцов

Украина продолжает отражать российское вторжение. Для этого в стране проводится общая мобилизация населения. В этом году в ряды защитников нужно призвать еще 110 тысяч человек.

Такую цифру назвал народный депутат Украины Руслан Горбенко в интервью Укринформу. Он сослался на данные военных.

"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев", — сказал он.

По его словам, для обеспечения призыва 500 тысяч человек, как ранее заявлялось, необходимо оружие и огромный финансовый ресурс для их обучения и содержания.

Напомним, что власти отказались от идеи "экономического бронирования". Правительство передумало из-за возможного поднятия налогов и опасений Генштаба. Там якобы подчеркнули, что оно не решит проблему с нехваткой кадров, а будет воспринято как официальный откуп от мобилизации и лишь повлечет негативную реакцию в армии и обществе.

Ранее "Телеграф" сообщил, что украинцев, которые сейчас проживают за пределами страны, не будут выпускать за границу и могут мобилизовать.