Академія сухопутних військ знову в центрі скандалу: викладач "поливав" курсантів нецензурною лайкою (відео)

Нардепка звернулася до головкома та міністра

У Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виник черговий скандал. Цього разу він стосується вживання одним з викладачів ненормативної лексики.

Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик, яка входить до парламентської тимчасової слідчої комісії з захисту прав військовослужбовці. Вона опублікувала відео, на якому ексначальник курсу факультету бойової підготовки Артур Антонів стверджує, що намагається не використовувати ненормативну лексику під час виховного процесу.

"Я старюся не використовувати. Може десь один-два рази вона проскакує", — заявив він.

Водночас Яцик опублікувала аудіозапис, на якому, як вона стверджує, Антонів говорить з курсантами. На записі можна почути багато нецензурних слів.

"Цікаво, що думає про своїх підлеглих начальник академії Павло Ткачук? Бо Антонів — це не єдиний не випадковий персонаж в академії. А ті, до кого він так звертається — наші діти, наші майбутні офіцери, наші військові, наша гордість", — підкреслила нардепка.

Яцик також звернулася до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та міністр оборони Рустема Умєрова з проханням відреагувати на цю ситуацію. Вона також зазначила, що голова Міноборони вже розпорядився про проведення перевірки академії.

Надаємо, раніше курсанти Академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного у Львові скаржилися на застосування до них фізичної сили та ще на низку проблем. У тому числі йдеться про булінг і цькування за статевою ознакою.