Даже поклонники Трампа шокированы обвалом фондовых рынков: что они говорят

Рынок ожидал, что Трамп предложит меньшие тарифы

Новая торговая неделя в США началась с обвала рынка акций из-за жесткой позиции президента Трампа по введению новых тарифов. После открытия биржи индекс Dow Jones упал на 1400 пунктов (3,5%), а S&P 500 и Nasdaq снизились на 3,7%.

Масштаб предложенных тарифов и нежелание администрации отступать ошеломили фондовый рынок. Об этом пишет The Hill.

Падение на бирже продолжается уже вторую неделю после того, как Трамп объявил о новых пошлинах. Президент заявил, что введет налоги на иностранные товары на сумму около 600 миллиардов долларов. Самые высокие тарифы – до 54% – будут на товары из Китая.

Рынок ожидал, что Трамп предложит более низкие тарифы для начала торговых переговоров. Но в выходные президент заявил, что падение акций – это цена, которую придется заплатить за справедливую торговлю.

"Мы ежегодно теряем сотни миллиардов долларов через Китай. Пока мы это не исправим, я не буду договариваться", – сказал Трамп журналистам в президентском самолете в воскресенье.

Когда журналисты спросили, как сильно должны упасть рынки, чтобы он изменил свою политику, Трамп отрезал: "Какой глупый вопрос. Я не хочу, чтобы цены падали. Но иногда надо принять горькие лекарства, чтобы вылечиться."

Хотя большинство республиканцев поддерживают президента, даже его сторонники по бизнесу начали выражать беспокойство. Известный инвестор Билл Экман написал в воскресенье в соцсети X: "Бизнес держится на доверии. Президент теряет доверие бизнес-лидеров по всему миру".

"Это будет иметь очень плохие последствия для нашей страны и миллионов людей, которые поддерживали президента — особенно для более бедных американцев, которые уже сейчас едва сводят концы с концами", — добавил Экман.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Кремль получил нефтяной шок — цены на Urals упали до 50 долларов за баррель. И эксперты говорят, что это еще не предел.