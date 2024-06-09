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Бронирование новой категории украинцев. Гетманцев объяснил, кого это может касаться

Автор
Людмила Ксенз Людмила Ксенз
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Бронирование новой категории украинцев. Гетманцев объяснил, кого это может касаться

Часть бизнесменов могут стать "неприкасаемыми" для ТЦК

Власти Украины обсуждают вопрос предоставления брони от мобилизации для отдельной категории военнообязанных — бенефициаров частных компаний. То есть владельцы бизнеса могут стать "неприкосновенными" для ТЦК.

Тот факт, что такое предложение сейчас рассматривают, "Бизнес-Телеграфу" подтвердил глава парламентского комитета по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев. Он раскрыл подробности такой достаточно неоднозначной идеи относительно мобилизации.

Напомним, недавно обсуждали идею т. н. "экономической мобилизации", которая в случае одобрения позволила бы бизнесу бронировать своих работников за деньги — 20 тысяч гривен в месяц. Но в Офисе президента отказались от такой мобилизации из-за дискриминационного характера. Хотя руководители предприятий, с которыми общался "Бизнес-Телеграф", говорили, что готовы платить за бронирование особо ценных специалистов даже больше — 25 тысяч в месяц.

И вот теперь – специальная "броня" для владельцев компаний. Действительно ли могут принять эту довольно скандальную идею, рассказал Гетманцев в интервью "Бизнес-Телеграфу".

Он ответил еще на ряд вопросов, которые волнуют украинцев: от увеличения налогов до работы ФЛП и мобилизации. Будем ли платить военный сбор 5% вместо 1,5%, а НДС – 23% вместо 20%? Какие налоги еще возрастут и как это повлияет на экономику. Почему в бюджете вдруг закончились деньги, читайте на сайте "Телеграф" в понедельник, 10 июня, утром.

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#Мобилизация #Бронирование #Даниил Гетманцев