Без очередей и бумаг: в Минцифре анонсировали бронирование онлайн, когда заработает

Первыми услугу опробуют работники критических отраслей

В начале июля в приложении "Дия" может появиться возможность бронирования от мобилизации онлайн, что весьма кстати, ведь на ТЦК сейчас бешеная нагрузка. Процесс обещают сделать быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат – через час.

Об этом сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров в своем телеграмме. Отметил, что правительство поддержало соответствующее постановление.

"Сейчас, чтобы забронировать сотрудника, нужно подавать заявления в бумажном виде, собирать подписи и неделями ждать результата. Дия это изменит. Процесс будет быстрым, прозрачным и без человеческого фактора, а результат — через час", — отметил Федоров.

Планируется, что на первом этапе забронировать своих сотрудников онлайн смогут критически важные предприятия и компании, работающие на нужды сил обороны. Если бизнес или государственный орган имеет право на бронирование, руководитель через портал Дия подаст списки работников и удостоверит электронной подписью заявление.

"Далее Дия автоматически проверит по реестрам, действительно ли человек трудоустроен официально и есть ли о нем данные в Обереге. Если все ок, работник забронирован. Весь процесс продлится час", — говорится в сообщении.

По словам министра, руководитель получит ответ о бронировании работника в кабинете на портале Дии, а у человека информация об этом обновится в приложении Минобороны "Резерв+".

При этом если человек захочет получить бумажное подтверждение, то такая возможность также будет. Однако не стоит забывать, что оба формата будут одинаково действительны. Если же в бронировании будет отказано, то руководитель получит ответ в кабинете на портале Дия.

Услуга планируется запустить в начале июля, а бета-тест состоится еще раньше.

Напомним, "Телеграф" также сообщал о том, что в приложении Дия скоро начнет действовать услуга дистанционного заключения брака. Прямо сейчас в Кабмине работают над разработкой соответствующего сервиса и принятием изменений в законодательстве.