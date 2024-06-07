"У него нет доступа": нардеп Вениславский разнес слова Горбенка о количестве мужчин для мобилизации

Такая информация носит закрытый характер

Информация о планах мобилизации около 100 тысяч украинцев в 2024 году, которую озвучивал накануне нардеп Руслан Горбенко, недостоверна.

Об этом пишут СМИ, ссылаясь на заявление члена комитета Верховной Рады по нацбезопасности и разведке, народного депутата от фракции "Слуга Народа" Федора Вениславского. По его словам, озвученное Горбенко число является неверным.

"Эта информация не подлежит разглашению, а Горбенко не имеет доступа к реальным цифрам", — подчеркнул Вениславский.

В то же время нардеп Игорь Копытин воздержался от комментариев, отметив, что не может обсуждать этот вопрос, поскольку информация носит закрытый характер.

Напомним, Руслан Горбенко в интервью Укринформу, ссылаясь на якобы данные военных, сообщил, что в Украине в 2024 году планируют призвать 110 тысяч человек.

"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев", — сказал он.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин Украины принял постановление, которым предусматривается бронирование сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) не более 50%. Остальные работники могут мобилизовать.