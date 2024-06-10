"Бесится": в ГУР рассказали, как Путин отреагировал на поражение Су-57

Самый современный истребитель Москвы старались тщательно охранять

Реакция российского диктатора Владимира Путина и Кремля на поражение истребителя Су-57 очень горячая и ощутимая. Эту технику россияне пытались оберегать, но не получилось.

Об этом сообщил спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. По его словам, диктатор взбешен из-за случившегося.

"Мы можем констатировать сам факт поражения. Относительно самой операции — ни подтвердить, ни опровергнуть. Но да, отличные новости: Путин, действительно, бесится, и реакция в кремле очень горячая и ощутимая. Потому что Су-57 они старались тщательно прятать и оберегать. И в воздушное пространство Украины эти Су-57 так и не попадали — боялись их сбития", — добавил он.

Юсов добавил, что россияне завышали характеристики истребителя для его продажи и и присутствия на международном рынке вооружений. Самолет был использован для ракетных ударов по гражданским объектам на территории Украины.

Справка: Су-57 — это многоцелевой истребитель, который в РФ причисляют к пятому поколению (самый современный тип истребителей). Он способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 июня ГУР успешно поразило новейший российский истребитель Су-57. Как позже оказалось, он мог быть не один. Возможно, в ходе атаки повреждения получили целых два таких самолета.