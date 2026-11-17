Размеры защитного слоя зависят от грунта и конструкции дома

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Промерзание фундамента зимой может приводить к потерям тепла и ухудшать комфорт в доме. Чтобы защитить основание жилища, важно позаботиться не только об утеплении стен, но и о грунте вокруг них.

Как пишет издание KB.pl, в Канаде для этого используется особая технология утепления фундамента, которая помогает защитить дом от промерзания и уменьшить потери тепла в холодное время года. Она предусматривает устройство горизонтального пояса теплоизоляции, который выходит за пределы фундамента и создает дополнительный барьер для холода. Его укладывают неглубоко под поверхностью земли и сочетают с вертикальным утеплением подземных стен, чтобы обеспечить более целостную защиту конструкции.

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Горизонтальный слой дополняет вертикальную теплоизоляцию, но не заменяет ее Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Такой защитный пояс снижает риск повреждений из-за неравномерного промерзания земли у краев дома. Оно грозит поднятием фундаментов, а во время оттаивания – их оседанием. Горизонтальная теплоизоляция работает вместе с вертикальной и не заменяет ее.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему даже при наличии теплого пола в доме могут мерзнуть ноги и какое покрытие способно препятствовать передаче тепла.