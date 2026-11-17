Зона осадков будет меняться ежедневно: прогноз на 22–24 ноября

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Снегопады в Украине возможны уже в ноябре. Первый снег уже пришел в некоторые украинские регионы, после 22 ноября вероятно более значительное выпадение снега, которое продлится в течение трех дней.

Об этом свидетельствуют прогнозы осадков метеосайта ventusky. Снег на картах обозначен белыми точками. Стоит отметить, что долгосрочные прогнозы не всегда точны, однако отражают погодные тенденции.

Уже в воскресенье, 22 ноября, снег прогнозируют на западе и севере Украины, а 23–24 ноября он охватит также часть центральных и восточных областей. Осадки распределятся неравномерно: снег будет идти местами, а не на всей территории указанных регионов. 25 ноября снежная погода покинет Украину, лишь местами могут пролетать отдельные снежинки.

22 ноября снег ожидается местами в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Отдельные очаги есть в Карпатском регионе, а на севере и северо-востоке – в Черниговской и Сумской областях.

22 ноября снежные очаги сосредоточатся преимущественно на западе и севере

23 ноября снежная зона расширится: осадки отмечены в Черниговской, Сумской, Киевской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях, местами – в Запорожской. На западе очаги снега останутся в Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской областях и на Буковине.

23 ноября снежная зона распространится на центральные и восточные области

24 ноября снег будет идти преимущественно в Черниговской области, Сумской области, на севере и востоке Киевской области. Полоса осадков также протянется через Харьковскую, Полтавскую и Днепропетровскую области, затронет восток Кировоградской области и отдельные районы Николаевской области. У побережья Одесской области тоже отмечены снежные очаги.

24 ноября полоса снега протянется с севера через центр Украины

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