Никаких обращений "Микола" и "Миколаєвич": как правильно по новому правописанию украинского языка

Существует простое правило

В украинском языке с момента вступления нового правописания в силу с мая 2024 года изменились правила образования отчества и склонения некоторых имен. В этот перечень попало и имя Микола.

"Телеграф" расскажет, почему не правильно говорить "Миколаєвич" и обращаться в звательном падеже "Микола".

Имя Микола одно из самых распространенных в Украине, по данным портала "Рідні", его носит более 940 тысяч человек. Несмотря на это, с проблемой правильного спряжения и создания отчества некоторые люди до сих пор сталкиваются.

Как правильно обращаться до Миколи?

Когда кто-то зовет мужчину на вышеуказанное имя, следует говорить "Миколо", а не "Микола". По действующему правописанию, окончание звательного падежа "о". Во множестве же верным вариантом будет "Миколи".

Как правильно образовывать отчество от Миколи?

Для этого существует достаточно легкое правило, которое поможет всем колеблющимся людям.

"Имена отчества образуют с помощью суффиксов -ович, -йович (реже — -іч, -ич) для мужчин и -івна (-ївна) для женщин", — говорится в правописании.

То есть не "Миколаєвич", а "Миколайович" будет правильно. В украинском языке нет суффиксов на -євич для отчества.

Напомним, что на украинском правильно Игорович, а не Игоревич или Игорьович.

Ранее "Телеграф" писал, как правильно обращаться к Виталию и образовывать отчество.