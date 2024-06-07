За доносы или жену? В России зарезали знаменитого пропагандиста (фото)

"Деятелю" нанесли много ударов

Круг российских пропагандистов постепенно становится меньше – раньше умер трэш-блогер Станислав Андреев, а теперь стало известно об убийстве заместителя представителя организации "Зов народа" Антона Еговцова. На него напали в Подмосковье, где он проживает со своей женой Екатериной, и нанесли 7 ударов ножом.

Информацию о смерти 37-летнего Еговцева подтвердили в организации "Зов народа". Telegram-канал SHOT сообщает сразу несколько версий того, что могло произойти.

По одной из них, Антон Егорцев вышел за продуктами и на него напали у дома. Пропагандист болел, поэтому не смог отразить удар. Нападающий нанес ему ножевые ранения и Еговцев умер.

Этот же источник сообщает, что в вечер нападения пропагандист со своей женой трижды звонили в полицию. Сначала они рассказали, что за ними следят. Якобы за женой Екатериной кто-нибудь наблюдал. Этот "сталкер" якобы находился в машине рядом с домом.

Во время второго звонка пропагандист рассказал полиции, что ему угрожают. В последний раз супруги сообщали, что в их двери ломятся. Нападающий выманил пропагандиста и зарезал его.

Так же есть разные мотивы. По одному из них причиной стала деятельность Еговцева. Он был заместителем представителя "Зова народа". Это так называемое "национально-патриотическое движение", прославившееся своими доносами на "непатриотических россиян". В частности, писали они жалобы на группу Би-2, участников "голой вечеринки", комика Максима Галкина.

Еговцев также был частым гостем на пропагандистских шоу. Он был экспертом программы на телеканале НТВ "Город встречи".

Второй мотив — ревность. Недавно у жены Еговцева появился поклонник из прошлой жизни. Он признавался женщине в любви и предлагал уйти к нему. Два месяца назад пропагандист подрался с поклонником Екатерины.

Как сообщает StarHit, уже установлена личность нападающего. Это тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. Он ударил Еговцев ножом 7 раз. Telegram-каналы пишут, что пропагандист успел его ранить. Нападавший сейчас в больнице.

Ранее "Телеграф" сообщал, что СБУ выдвинула подозрение блогеру-коллаборанту. Именно он придумал выражение "вежливые люди".