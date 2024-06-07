Минус кондиционеры и освещение: в Правительстве придумали, как снизить нагрузку на энергосистему

Соответствующее распоряжение уже было принято

В связи с критическим состоянием украинской энергетики органы власти должны отказаться от дополнительной нагрузки энергосистемы. В частности, речь идет о кондиционерах, а также об освещении зданий и прилегающей территории.

Соответствующее распоряжение приняло правительство, как сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также необходимо ограничить уличное освещение.

"Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров, внешнего освещения зданий и прилегающей территории. Мы также рекомендуем правоохранительным органам, органам судебной власти, другим госорганам сделать аналогичные шаги. Местным властям ограничить уличное освещение", — говорится в сообщении.

Правительство также призывает предпринимателей ограничить использование кондиционеров и другого энергоемкого оборудования, не критичного для производственной деятельности.

"Исключение — не будет ограничиваться использование кондиционеров в больницах и на предприятиях, где кондиционирование воздуха является частью производственного процесса", — добавил Шмыгаль.

Ранее "Телеграф" писал, что с субботы, 8 июня, в Украине в тестовом режиме заработает новый порядок применения графиков почасовых отключений электроэнергии. Планируется, что в связи с этим количество очередей станет меньше.