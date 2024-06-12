Дают бронь от мобилизации и платят до 60 тысяч в месяц: в Одессе берут на работу даже студентов
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Сотрудникам предлагают полный социальный пакет
В Украине становится все больше открытых вакансий, на которых работодатель предоставляет бронирование от мобилизации. В Одессе с таким предложением, к примеру, сейчас ищут человека на должность стивидора.
Данное объявление о поиске сотрудника было опубликовано на одном из сайтов по поиску работы в Украине. Работодатель отмечает, что готов взять на эту должность также и студентов.
Так, чтобы откликнуться на вакансию соискателю, необходимо соответствовать некоторым требованиям. У него должен быть опыт работы как минимум от одного года.
Работа будет проходить на территории Одесского морского порта по погрузке зерновых грузов. Соискателям предлагают посменный график работы, а также социальный пакет. Зарплата указана от 40 до 60 тысяч гривен.
В объявлении работодатель указывает следующие требования и преимущества его предложения:
- Работа сменная;
- Бронирование от мобилизации;
- Полный социальный пакет;
- Зарплата официальная от 40 тыс. грн;
- Опыт работы от 1 года;
- Готовы взять студентов.
Справка: Стивидор – это процесс погрузки или разгрузки груза на судно и/или с него. Лицо или компания, занимающаяся таким действием, называется стивидором.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие работы в Киеве могут заинтересовать приезжих. Зарплату на таких вакансиях предлагают от 25 тысяч гривен.