Дают бронь от мобилизации и платят до 60 тысяч в месяц: в Одессе берут на работу даже студентов

Сотрудникам предлагают полный социальный пакет

В Украине становится все больше открытых вакансий, на которых работодатель предоставляет бронирование от мобилизации. В Одессе с таким предложением, к примеру, сейчас ищут человека на должность стивидора.

Данное объявление о поиске сотрудника было опубликовано на одном из сайтов по поиску работы в Украине. Работодатель отмечает, что готов взять на эту должность также и студентов.

Так, чтобы откликнуться на вакансию соискателю, необходимо соответствовать некоторым требованиям. У него должен быть опыт работы как минимум от одного года.

Работа будет проходить на территории Одесского морского порта по погрузке зерновых грузов. Соискателям предлагают посменный график работы, а также социальный пакет. Зарплата указана от 40 до 60 тысяч гривен.

В объявлении работодатель указывает следующие требования и преимущества его предложения:

Работа сменная;

Бронирование от мобилизации;

Полный социальный пакет;

Зарплата официальная от 40 тыс. грн;

Опыт работы от 1 года;

Готовы взять студентов.

Справка: Стивидор – это процесс погрузки или разгрузки груза на судно и/или с него. Лицо или компания, занимающаяся таким действием, называется стивидором.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие работы в Киеве могут заинтересовать приезжих. Зарплату на таких вакансиях предлагают от 25 тысяч гривен.