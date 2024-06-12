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Дают бронь от мобилизации и платят до 60 тысяч в месяц: в Одессе берут на работу даже студентов

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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В Одессе открыта вакансия, где дают бронь от мобилизации Новость обновлена 12 июня 2024, 12:03
В Одессе открыта вакансия, где дают бронь от мобилизации. Фото Коллаж "Телеграфа"

Сотрудникам предлагают полный социальный пакет

В Украине становится все больше открытых вакансий, на которых работодатель предоставляет бронирование от мобилизации. В Одессе с таким предложением, к примеру, сейчас ищут человека на должность стивидора.

Данное объявление о поиске сотрудника было опубликовано на одном из сайтов по поиску работы в Украине. Работодатель отмечает, что готов взять на эту должность также и студентов.

Так, чтобы откликнуться на вакансию соискателю, необходимо соответствовать некоторым требованиям. У него должен быть опыт работы как минимум от одного года.

Работа будет проходить на территории Одесского морского порта по погрузке зерновых грузов. Соискателям предлагают посменный график работы, а также социальный пакет. Зарплата указана от 40 до 60 тысяч гривен.

В объявлении работодатель указывает следующие требования и преимущества его предложения:

  • Работа сменная;
  • Бронирование от мобилизации;
  • Полный социальный пакет;
  • Зарплата официальная от 40 тыс. грн;
  • Опыт работы от 1 года;
  • Готовы взять студентов.

Справка: Стивидор – это процесс погрузки или разгрузки груза на судно и/или с него. Лицо или компания, занимающаяся таким действием, называется стивидором.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие работы в Киеве могут заинтересовать приезжих. Зарплату на таких вакансиях предлагают от 25 тысяч гривен.

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#Украина #Работа #Должность #Вакансия #Стивидоры