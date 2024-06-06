"Резерв+" в действии: сколько украинцев воспользовались приложением Минобороны за три недели

Приложение работает более чем в 150 странах мира

Почти 1,5 млн граждан Украины уже обновили свои данные через приложение "Резерв+", которое начало работать 18 мая. Вместе с тем, по последним данным, среди них около 190 тыс. женщин.

Об этом сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона. Отметил, что приложение загрузило много людей, но пока далеко не все воспользовались им.

"Есть актуальная информация по "Резерву". 1 млн 412 тыс., это если говорить точно. Эти люди предпочли "Резерв+", именно этот сервис, который новый… Скачали его, кстати, гораздо больше людей, поэтому мы ожидаем, что они воспользуются этим приложением, но возможно чуть позже", — отметил Лазуткин.

Вместе с тем спикер Минобороны упомянул о проблемах, которые были в приложении в начале его запуска, однако сейчас, по словам Лазуткина, все ошибки удалось починить.

"В настоящее время около 15% уточнили свои данные, есть еще возможность у большого количества людей уточнить свои данные и таким образом выполнить норму закона", — подчеркнул спикер.

Что касается украинцев за рубежом, то, по данным Минобороны, уже около 18 тыс. обновили свои данные в приложении "Резерв+".

"Преимущественно это украинцы, проживающие в Польше, Чехии, Германии, Канаде, Соединенных Штатах Америки — эти страны являются лидерами", — рассказал Лазуткин и подчеркнул, что в настоящее время приложение "Резерв+" можно скачать чуть ли не из любого уголка мира.

"157 стран, если я не ошибаюсь, в настоящее время", — сказал спикер Минобороны.

Для справки: "Резерв +" это приложение Минобороны. С его помощью можно дистанционно уточнить свои военно-учетные данные без посещения территориального центра комплектования (ТЦК).

Программа доступна для скачивания из App Store (здесь) и Google Play (здесь). Это удобный способ пройти обязательную процедуру и увидеть, какая информация о вас содержится в реестре "Оберіг".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что "Минобороны" исправило важную ошибку в приложении "Резерв+". С "розыска" сняты сотни тысяч военнообязанных украинцев.