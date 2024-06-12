Больше никаких "Григорійовичів": как на украинском правильно говорить и писать это отчество

Среди украинских отчеств есть исключения

Многие украинцы, которые сейчас активно переходят на украинский язык, часто в образовании отчеств допускают ошибки. Особенно ситуацию усложняют некоторые сложные случаи и исключения.

"Телеграф" рассказывает о том, как правильно обращаться к людям, чьи отцы Григории. Так, согласно правилам украинского языка, правильным считается лишь один вариант — Григорович. Данный случай — исключение. При образовании этого отчества отпадает "ій"- "Григорійович".

То есть правильно будет: Иван Григорович Шевченко, Степан Григорович.

Важно отметить, что "Григорійович" говорить и писать неправильно с точки зрения правил украинского языка, но это отчество часто встречается на практике и в некоторых словарях. Поэтому в официальном письме имя следует всегда сверять с вариантом в паспорте, поскольку отличное от паспорта написание может иметь юридические последствия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно на украинском языке сказать слово "дедлайн". Его можно заменить аутентичными словами.