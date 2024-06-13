ТОП-9 горячих вопросов про "Резерв+". Ответы Минобороны все расставили по местам

Приложение будут развивать и пополнять новыми функциями

Почти месяц в Украине действует обновленное законодательство о мобилизации , одним из элементов которого стало введение приложения "Резерв+". Оно было призвано снять напряженность в общении военнообязанных граждан с представителями терцентров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП), ликвидировать очереди в военкоматы и устранить большую часть бумажной работы. Однако неопределенный правовой статус приложения и отсутствие четких инструкций по работе с ним вызывает понятный интерес граждан относительно необходимости его использования.

Приложение "Резерв+" заглючило? А если его удалить? Когда все же нужно идти в ТЦК? На эти и другие актуальные вопросы "Телеграфу" дали ответы в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Вносить ложные данные нет смысла

— Начнем с самого начала. Зачем создавали программу "Резерв+"? Как объясняли, чтобы люди без посещения ТЦК могли обновить и актуализировать свои данные. Но каков эффект от этого? Какова вероятность того, что многие укажут фиктивные данные о себе или даже реальную регистрацию места жительства, но там человек на самом деле не проживает? Что даст государству эта информация и как с этими (неправильными данными) будут бороться?

— Программа "Резерв+" создана как реализация электронного кабинета для призывников, военнообязанных и резервистов. Главная цель — обеспечить доступ к персональным и служебным данным, имеющимся в реестре "Оберіг", а также к различным услугам. Первая услуга — возможность обновления персональных данных в соответствии с законом, включая номер телефона, место фактического проживания и адрес электронной почты.

В будущем приложение будет развиваться и пополняться новыми функциями. Например, следующим шагом станет QR-код в приложении, который предоставит ему статус военно-учетного документа в электронной форме.

Что касается возможности ввода фиктивных данных, то контактные данные, которые следует уточнить или обновить, собираются для дальнейшей коммуникации с ТЦК. Если военнообязанный подлежит мобилизации и с ним не удается связаться по этим контактам, или если по указанному адресу не будет реакции на повестку, то, в соответствии с законодательством, человек будет нести административную ответственность.

— А если поставил, а потом стер? Или телефон поменял и на новый не установил (забыл или специально)?

— Если военнообязанный установил "Резерв+", авторизовался и обновил свои данные, они автоматически попадают в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Удаление приложения не влияет на сохранение данных.

Когда данные обновлены через "Резерв+", требование закона считается выполненным, даже если приложение удалено. Пользование приложением добровольное. Однако военнообязанному или призывнику все равно нужно иметь при себе военно-учетный документ, данные в котором соответствуют реестру.

В будущем, когда будет реализован QR-код в приложении, он станет электронным военно-учетным документом. Данные в нем будут точно соответствовать реестру, что уменьшит риски и повысит удобство.

Периодические "разлогины" предусмотрены по соображениям безопасности

— "Резерв+" часто "слетает", а затем, когда снова заходишь, заново обновляет данные. Это новое обновление, и что делать, если "слетит" после 18 июля, будет ли это нарушением закона?

— Когда военнообязанный обновляет свои данные через "Резерв+", они попадают в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, и там фиксируется дата обновления. Если при повторной авторизации вводятся те же данные, информация в реестре не меняется. Если данные меняются — например, новый номер телефона или адрес, — это фиксируется в реестре.

Относительно периодических "разлогинов" — они предусмотрены из соображений безопасности. Поэтому, если после 18 июля произойдет "разлогинивание", это не повлияет на выполнение требований закона, поскольку дата обновления уже будет зафиксирована в реестре.

— Правда ли, что программа "Резерв+" создана на базе программы для школ "Мрия" (об этом говорят программисты). Если да, какие риски это несет?

— Да, для разработки приложения "Резерв+" нам нужно было действовать быстро. Мы обратились к нашим партнерам (благотворительному фонду) за помощью, и они привлекли ту же команду разработчиков, которая работает над приложением "Мрия". Они использовали свои наработки, опыт и знания по этому проекту, что является нормальной практикой для государственных разработок.

Это не несет никаких рисков безопасности. Приложение "Резерв+" надежно защищено и не хранит данные, а подтягивает их из реестра по принципу, похожему на "Дію". Данные о военнообязанных передают в реестр только в зашифрованном виде.

Процедура на границе не имеет отношения к обновлению данных

— Почему регистрацию в программе не признают на границе и, судя по всему, работники ТЦК, раздающие повестки людям, которые уже обновили свои данные? Законны ли такие действия? И если нет, что делать в таком случае гражданам?

— Согласно закону, на обновление данных отведено 60 дней. До 16 июля все военнообязанные должны уточнить или обновить номер телефона, фактическое место жительства и адрес электронной почты. До этого срока привлечь к административной ответственности за необновление этих данных не могут.

На границе пограничники могут потребовать военно-учетный документ. "Резерв+" не выполняет эту функцию, но это изменится после внедрения QR-кода с 18 июня. До этого момента необходимо использовать приписное свидетельство, военный билет или получить новый военно-учетный документ ТЦК. Процедура на границе не связана с требованием обновить данные.

Помимо закона об обновлении данных, существуют правила военного учета. В соответствии с ними, призывники, военнообязанные и резервисты должны уведомлять ТЦК об изменениях в гражданском состоянии, месте регистрации, учебы, а также периодически обновлять данные о своем состоянии здоровья путем прохождения военно-врачебной комиссии.

Обновление данных через "Резерв+", в ЦНАПе или ТЦК в соответствии с Законом "О мобилизации и мобилизационной подготовке" не освобождает от необходимости соблюдения правил военного учета. Нарушение этих правил влечет за собой административную ответственность и, при необходимости, объявление военнообязанного в розыск.

— Значит, после обновления данных в "Резерв+" всем придет повестка на ВЛК?

— Нет, это параллельные процессы. Обновление данных в "Резерв+" является выполнением требования закона, тогда как направление на ВЛК — это процедура военного учета для определения пригодности военнообязанного. Поэтому получение направления на ВЛК не зависит от того, обновил ли военнообязанный данные в "Резерв+".

Что делать, когда нет электричества и связи

— Что делать, если данные обновлены, а в районе нет электричества и мобильная связь не работает? Как доказать работникам ТЦК, что человек уже зарегистрировался в "Резерв+"?

— Доказывать должностным лицам ТЦК регистрацию в "Резерв+" нет необходимости. Использование приложения добровольное и базируется на выборе граждан для их удобства.

Если речь идет о подтверждении факта обновления данных, то работники ТЦК и полиции смогут это проверять после 16 июля — только через два месяца, которые закон отводит на процедуру обновления данных.

Если после 16 июля произойдет ситуация с отсутствием связи для загрузки QR-кода в приложении, можно будет использовать функцию сохранения в формате PDF на телефоне пользователя или распечатать его. Вместе с удостоверением личности (паспортом) этот QR-код будет служить инструментом для проверки военно-учетного документа и содержащихся в нем данных.

— Правда ли, что после обновления данных нужно все равно идти в ТЦК и ставить отметку в военном билете?

— Если военнообязанный обновил данные с помощью приложения "Резерв+" согласно требованию закона, на этом этапе ему не нужно больше ничего делать. Если военнообязанный обновляет данные непосредственно в ТЦК и получает новый военно-учетный документ (причины выдачи указаны в п.14 ПКМУ 559 от 16.05.2024), в таком случае ему должны вклеить штрих-код в военный билет.

— Правда ли, что если в "Резерв+" данные внесены некорректно, то исправить их можно, только посетив ТЦК? Но там очереди. И так теряется все содержание онлайн-регистрации…

— Во-первых, в приложении "Резерв+" отображается информация из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберіг"). Поэтому, если данные некорректны, это может быть из-за ошибки в реестре, а не в приложении.

Во-вторых, если данные, отображаемые из реестра "Оберіг", некорректны, необходимо обратиться в ТЦК для их актуализации. Это может быть вызвано нарушением правил военного учета (например, вы давно не посещали ТЦК и не обновляли данные) или человеческим фактором (ошибки при оцифровке или внесении данных).

Сейчас в приложении "Резерв+" есть возможность обновить только данные, предусмотренные законом, но мы работаем над расширением функционала, чтобы разрешить автоматическое обновление других данных в реестре.