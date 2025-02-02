"Убитую" и за большие деньги квартиру сдали женщинам в Полтаве: от увиденного у них была истерика

Под батареей была неожиданная находка

В Полтаве две женщины сдали убитую квартиру. Они были в шоке от того, что получили за такие деньги.

Об этом сообщила пользовательница Тик Ток, по имени Алина. Женщины провели рум-тур по квартире и показали ее состояние.

Цена такой квартиры в сутки составила 850 грн. На кадрах заметно, что на кухне дыра в полу, которую прикрывал очень грязный коврик.

Посуда, которую оставил владелец была также грязной. А за батареей лежал гнилой банан. Состояние подоконника и самой батареи желает лучшего.

Стены на кухне имеют зеленый цвет, но и там очень грязно. То же касается и кровати, ведь она сломана, ее пытались построить, но у владельца это получилось не очень хорошо, поэтому он криво забил гвоздями.

Видео стало вирусным, поэтому женщины записали еще одно видео. На нем они продемонстрировали, что в холодильнике полки держатся за деревянные колышки, которые предназначены для сборки мебели.

Состояние вытяжки на кухне тоже в ужасном состоянии. От природы она имела белый цвет, однако сейчас выглядит черной.

На кухонном столе, который полностью выглядит рваным постелили скатерть. Зато и та оказалась одноразовой.

Украинцы отреагировали на то, как выглядит квартира и оставили под видео комментарии.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе сдают трэш-квартиру.