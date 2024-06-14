Депутатам можно, а этим нет? Разоблачение борделей во Львове неожиданно возмутило украинцев

Украинцы предлагают свои варианты решения проблемы

Оборот на 16 млн грн ежемесячно, а для привлечения клиентов полноценный колл-центр. Во Львове разоблачили масштабную сеть сутенеров, однако большинство украинцев новость не порадовала, а откровенно расстроила, если не возмутила.

Многие пользователи, комментируя новость, откровенно раздражены тем, что "интимный бизнес" до сих пор не легализован. "Телеграф" собрал самые сочные комментарии.

Как видно из комментариев, некоторые пользователи сети высказываются за "деловой подход" к ситуации. Предложение легализовать "интимный бизнес" встречается довольно часто. Стоит отметить, что в украинском информационном пространстве время от времени свергают предложения легализовать проституцию, однако до конкретных действий это пока не дошло.

18 февраля 2019 г. на сайте электронных петиций даже была зарегистрирована просьба — легализовать интимный бизнес, однако за отведенное время, петиция собрала лишь 48 голосов из необходимых 25 тысяч.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине хотят легализовать порно, но не все: подробности законопроекта.