Депутатам можна, а цим ні? Викриття борделів у Львові неочікувано обурило українців

Українці пропонують свої варіанти вирішення проблеми

Оборотів на 16 млн грн щомісяця, а для залучення клієнтів — повноцінний кол-центр. У Львові викрили масштабну спільноту сутенерів, проте більшість українців новина не потішила, а відверто засмутила, якщо не обурила.

Чимало користувачів, коментуючи новину, відверто роздратовані тим, що "інтимний бізнес" досі нелегалізований. "Телеграф" зібрав найбільш соковиті коментарі.

Як бачимо з коментарів, деякі користувачі мережі висловлюються за "діловий підхід" до ситуації. Пропозиція легалізувати "інтимний бізнес" зустрічається доволі часто. Варто зауважити, що в українському інформаційному просторі, час від часу, зринають пропозиції легалізувати проституцію, проте до конкретних дій це поки не дійшло.

18 лютого 2019 р. на сайті електронних петицій навіть було зареєстроване так прохання — легалізувати інтимний бізнес, проте за відведений час, петиція зібрала лише 48 голосів з необхідних 25 тисяч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні хочуть легалізувати порно, але не все: подробиці законопроєкту.