Мобилизовали и уволили с работы — законно ли это: есть четкий ответ

Без нюансов не обошлось

В Украине во время военного положения мобилизация всех военнообязанных обязательна, поэтому некоторые полномочия в этом также возложены и на работодателя. Однако людей все же интересует вопрос законности увольнения работника с работы в период службы по призыву во время мобилизации.

Ответ на это есть в 3 части статьи 119 Кодекса законов о труде Украины.

В документе указано, что за работниками, призванными на военную службу по призыву во время мобилизации, во время действия особого периода сроком до его окончания или до дня фактического увольнения сохраняются место работы и должность.

В то же время, исключительно по желанию работника или по соглашению сторон (на основании заявления работника) трудовые отношения с работником, призванным на военную службу, могут быть прекращены. Если же человек после мобилизации был уволен без вышеуказанного согласования, это можно считать нарушением закона.

Напомним, в ТЦК рассказали, что изменил новый закон о мобилизации по раздаче повесток на работе. В частности, руководители предприятий будут вынуждены вести военный учет и сообщать своим работникам. Также предприятие должно уведомлять работников о необходимости прибыть в ТЦК, если поступит такое требование.

Заметим, что названы четыре варианта пригодных для службы лиц в зависимости от степени их функциональности. Есть "пригодные" и "непригодные" к военной службе, а также "временно непригодные с пересмотром через 6-12 месяцев".

Ранее "Телеграф" писал, будут ли призывать аспирантов по новому закону и зависит ли это от формы обучения.