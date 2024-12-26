Бронирование сотрудников через "Дию" вновь доступно: как это работает

Результат будет известен в течение 72 часов

На портале "Дия" возобновили услугу электронного бронирования. Теперь критически важные предприятия могут забронировать своих работников дистанционно.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Данная опция призвана упростить процесс бронирования и сделать его более технологичным.

Как работает электронное бронирование в "Дие"

Забронировать своих работников от мобилизации могут только те предприятия, которые обеспечивают потребности Сил обороны или определены как критически важные. Список таких предприятий формируют министерства и областные военные администрации.

Далее руководитель предприятия подает в "Дию" список сотрудников, которых он хочет забронировать. Заверить заявление необходимо электронной подписью.

Затем "Дія" сама подтягивает работников, которых можно забронировать, и в течение 72 часов проверяет их на соответствие требованиям. За это время система автоматически устанавливает есть ли данные сотрудника в реестре "Оберег" и официально ли он трудоустроен на конкретном предприятии.

"Подаёте заявление и ждёте 72 часа, дальше ответ приходит отдельно по каждому в личный кабинет заявителя", — говорится в сообщении.

В случае, если проверка прошла успешно, информация о бронировании сразу появится в приложении "Резерв+". Впоследствии можно будет получить выписку о бронировании. Она станет доступной на портале "Дия".

Если руководителю откажут в бронировании, информация об этом появится в его личном кабинете на портале "Дия". Там также укажут причину негативного решения.

Напомним, в Украине продлят действующие бронирования от мобилизации на один месяц. Однако конечный срок не будет превышать 28 февраля 2025 года. Причиной такого решения стала масштабная кибератака на государственные реестры.

При этом, продление коснется исключительно бронирований, которые были выданы Министерством экономики или через портал "Дия".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему отсрочка через "Резерв+" может быть недоступна многодетному отцу. Это может произойти сразу по нескольким причинам.