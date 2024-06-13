Экономическое бронирование: сколько будет стоить и какие есть условия

Владельцы бизнеса могут самостоятельно определять, кто из сотрудников критично важен

Каждое предприятие в Украине, которое платит повышенный военный сбор в размере 20 тысяч гривен за работника в месяц, имеет возможность его забронировать. Уплата производится не сотрудником, а самим бизнесом.

Об этом сказал председатель комитета ВР по вопросам экономического развития, народный депутат Украины, а также один из авторов законопроекта Дмитрий Наталуха. Он подчеркнул, что владельцы бизнеса могут самостоятельно определять, кто из сотрудников критично важен.

"В это время работа любого бизнеса зависит от прогнозируемости, и первый вопрос, который беспокоит большинство производителей сегодня – это сможет ли он сохранить для себя критических работников? Поэтому в законе мы заложили концепцию "экономического бронирования", которая позволит сохранить для экономики труднозаменимых специалистов", — написал Наталуха на своей странице в Facebook.

Он отметил, что бронирование распространяется на каждый субъект хозяйствования, что нивелирует проблему, например, с невозможностью брони для представительств международных компаний или ФОП.

Кабинет министров Украины будет определять процедуру и процент забронированных. При этом механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 "об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

Наталуха анонсировал, что вскоре в парламент попадут два альтернативных законопроекта, которые будут включать: :

модель с бронированием по уровню зарплаты в более 35 тыс. грн,

смешанную модель — 35 тыс. грн зарплаты для наемного работника, 20 тыс. грн военного сбора для ФЛП.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дмитрий Наталуха высказал свое мнение насчет вопроса насчет экономического бронирования и того, является ли это откупом от службы.