Драки в Раде, лимоны пострадавшим и кринж с Чернобылем: самые громкие скандалы и курьезы с Николаем Тищенко

Экс-слуга народа успел оскандалится за свою политическую карьеру

Одиозный народный депутат Николай Тищенко, который не явился в суд по состоянию здоровья, прославился не только своей политической деятельностью, но и многочисленными скандалами и курьезами. Чего только стоит фраза Тищенко: "Караван лает, собака идет", которая прозвучала в суде при общении с журналистами и стала настоящим мемным хитом в соцсетях.

"Телеграф" расскажет о самых громких скандалах и кринжовых курьезах, связанных с Николаем Тищенко.

Тищенко и котлета

Николай Тищенко получил забавное прозвище "Коля котлета", однако не все знают, откуда это пришло. Как оказалось, за мемом про котлету стоит предложение нардепа и ресторатора отказаться от слова "котлета" и заменить его на слово "митбол". Как сказал тогда Тищенко, "митбол по-киевски" – это изюминка любого праздничного стола.

Поздравление с Чернобыльской трагедией

За нардепом Николаем Тищенко заметили, что он плутает государственные праздники и важные событие. Так, в 2023 году нардеп в День Украинской Государственности поздравил украинцев с Днем Независимости. А в 2022 году Тищенко на Рождество поздравил народ с Пасхой. Однако самым кринжовым стало "поздравление" Тищенко с "праздником" Чернобыльской трагедии.

Драки в Верховной Раде

Здесь Николай Тищенко не был оригинальным. Он, как и много других украинских нардепов, встревал в драки в здании парламента. Из самых запоминающихся — драка с нардепом Гео Леросом, который критиковал Зеленского, и потасовка с коллегой-нардепом Александром Куницким в столовой Верховной Рады.

Пакет с лимонами для пострадавших

В 2020 году Николай Тищенко привез пакет с лимонами для пострадавших от взрыва в жилом доме. Это было на Позняках в Киеве. На критику в сети Тищенко ответил, что привезти лимоны для пострадавших людей его попросили врачи.

Гречка по 12 гривен, а сало — по 50

Бурную реакцию украинцев вызвал комментарий Николая Тищенко относительно роста цен на продукты. Нардеп тогда дал понять, насколько он оторван от реальной ситуации с ценами в стране. Так, в 2021 году Тищенко заявил журналистам, что покупает гречку за 12 гривен, а сало – за 50. И назвал при этом место закупки — Бессарабский рынок Киева, который считается самым дорогим рынком в стране. К слову, на самам деле в то время гречка стоила в среднем около 40 грн, а сало — около 90 грн/кг.

Тищенко в Таиланде во время войны

История с отдыхом Николая Тищенко в Таиланде во время войны тоже наделала шумихи в украинском обществе. Как известно, 26 января 2023 года стало известно, что Тищенко в разгар полномасштабной войны в Украине отправился в Таиланд. У него якобы была "рабочая поездка", о чем сообщалось на сайте Посольства Украины в Королевстве Таиланд. В то же время в Верховной Раде заявили, что не отправляли Тищенко в командировку за границу. Сам Тищенко тогда оправдывался и заявлял, что занимался "развитием дружеских взаимоотношений в Азии и Африке".

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