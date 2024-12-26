Скандального экс-военкома из Одессы вновь отправили в СИЗО, но он сможет выйти под космический залог (фото)

Он владел шикарной недвижимостью в Италии и жил как король

В четверг, 26 декабря, бывшего руководителя Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова, которого на днях выпустили из СИЗО под залог в 39 миллионов гривен, вновь отправили в следственный изолятор. Экс-военкому-миллионеру предъявили ряд новых обвинений и суд избрал ему меру пресения в виде содержания под стражей.

Однако он может внести залог в размере 402 миллиона гривен. Об этом сообщает "Суспільне".

Известно, что за Евгения Борисова, который содержался в столичном СИЗО по подозрению в незаконном обогащении во время войны, был внесен залог в размере 39,364 миллиона гривен.

В среду, 25 декабря его выпусти из изолятора временного содержания, но мужчину на выходе задержали сотрудники ГБР. Уже в четверг, 26 декабря, Печерский суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 402 миллиона гривен.

Борисову предъявили ряд новых обвинений, среди которых:

организация препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины в особый период

организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа.

В ГБР подчеркнули, что Борисов оформил себе небоевую травму как боевую и получил за нее из бюджета 165 тысяч гривен. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Что известно о Евгении Борисове

В апреле 2023 года экс-нардеп Игорь Мосийчук в своем Telegram-канале сообщил, что Евгений Борисов рассекает на премиальном авто, которое он ввез в Украину под видом гуманитарной помощи. Речь идет об автомобиле Mercedes Benz G63 AMG. Машина якобы была оформлена на его жену, а ее стоимость составляет 250 тысяч долларов.

Затем в июне "Схемы" опубликовали расследование "Батальон Испания", в котором фигурировал Борисов. Выяснилось, что у его матери есть вилла стоимостью в несколько миллионов евро, а также ряд элитных авто. Также у его супруги в Испании есть офисное помещение в престижном районе. Журналисты попытались выяснить в ходе телефонной беседы, как в течение 2022 года Борис и его семья обзавелись таким имуществом. Однако он лишь сказал, что все это якобы не принадлежит его семье.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский в ходе Ставки Главнокомандующего дал поручение Залужному немедленно уволить с должности одесского военкома.

4 июля Валерий Залужный назначил на место Борисова Александра Охрименко, который являлся комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

22 июля 2023 года Евгению Борисову объявили о подозрении в незаконном обогащении на сотни миллионов гривен и в умышленном уклонении от несения службы. Бывший чиновник пытался скрыться от следствия, при этом он использовал элементы конспирации — менял номера телефонов, автомобилей и т.д.

Уже 25 июля Борисова взяли под стражу. Во время судебного заседания он вел себя сдержанно — держался за голову и не поднимал глаз.

В 2024 году два открытых против Борисова дела направили в суд. В частности, о незаконном обогащении и о выездах на отдых в Испанию вместо несения службы, ради чего он подделывал документы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Борисова подозревают не только в коррупции. Правоохранители зафиксировали минимум пять незаконных эпизодов, к которым причастен скандальный одесский военком.