Россияне решили обойти Покровск и используют новую тактику (карта)

Последние две недели ВС РФ штурмует исключительно малыми пехотными группами

Российские оккупанты не могут достичь Покровска напрямую. По этой причине оккупанты пытаются двигаться к западу от города, чтобы перерезать трассу Павлоград-Покровск.

Россияне имеют преимущество в БПЛА и боеприпасах 1 к 5. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный 68 бригады с позывным "Фурия".

"Ситуация не изменилась. Враг пытается прорваться в Покровск, но напрямую к нему не может выйти, поэтому прорывает нашу линию фронта к западу от Покровска и планирует выйти на трассу Павлоград-Покровск", — рассказал военный.

Он добавил, что последние две недели, ВС РФ штурмует исключительно малыми пехотными группами, в которые входят от 2 до 5 человек, без привлечения тяжелой техники.

"Когда мы разбиваем первую группу, буквально через 15-20 минут подходит вторая группа. И так в течение целого дня", — пояснил "Фурия".

По информации военнослужащего, враг имеет преимущество в дронах и боеприпасах 1 к 5. Так что сдерживать российское наступление удается благодаря более эффективному использованию имеющихся у ВСУ ресурсов.

Напомним, по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, россияне готовят следующую ракетную атаку поближе к Новому году, не исключено, что в праздничную ночь. Второй обстрел будет через 7-10 дней после Нового года.