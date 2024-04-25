Ради Украины: политики со всего мира встретятся, чтобы обсудить саммит мира, названные место и дата

Список участников встречи в столице Катара еще не утвержден

На выходных, 27 и 28 апреля, советники по национальной безопасности и чиновники со всего мира намерены встретиться в Дохе. Они планируют обсудить планы по украинскому саммиту мира.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Издание отмечает, что встреча официальных лиц "Группы семи" и сообщества Глобального Юга является частью раунда переговоров, которые готовят почву для саммита высокого уровня.

В некоторых из этих встреч приняли участие десятки других стран – Персидского залива, "Группы двадцати" и БРИКС, организации, в которую входят Бразилия и Индия. Меньшие встречи прошли в декабре прошлого года.

Список участников встречи в столице Катара еще не утвержден. На первый глобальный саммит мира РФ приглашать не будут. Однако у Зеленского не исключают, что представителей РФ могут пригласить на второй саммит и пока не ясно, примет ли в нем участие Китай. Союзники Украины считают присутствие Китая важным для успеха саммита, учитывая влияние, которое Пекин оказывает на Москву.

Украинский план мира — что предусматривает

уважение к территориальной целостности и суверенитету страны,

вывод русских войск,

гарантии будущей безопасности.

Он также содержит специальные положения защиты своих ядерных генераторов и поставок продовольствия.

Украина хочет, чтобы эти принципы были широко согласованы на саммите в Швейцарии как предшественник любых потенциальных переговоров с участием России. Китай рассматривается как ключевой участник, который придает вес любому соглашению, поэтому вопрос о том, появится ли кто-нибудь из Пекина на этой встрече, является решающим.

Напомним, ранее Телеграф писал, что глобальный саммит мира по украинской "формуле" состоится в Швейцарии 16-17 июня 2024 года. На него будут приглашены лидеры 80-100 стран, подавляющее большинство из которых являются представителями Глобального Юга. Владимир Зеленский говорит, что россияне намерены сделать все, чтобы сорвать саммит мира и уже даже планируют, как это сделать.

В Кремле назвали бессмысленным саммит мира. Якобы без России это "впустую переговоры".