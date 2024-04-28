В Минэнерго рассказали о неочевидной пользе от повышения тарифов на свет

Число российских ракетных ударов по энергетике значительно возросло

В Министерстве энергетики Украины объяснили, чем именно может быть полезно повышение тарифа на свет. В качестве примера взяли 2023 год, когда вследствие поднятия цены для населения удалось сбалансировать энергосистему и провести необходимые ремонты.

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона. По его словам, повышение тарифа позволило, в частности, пройти и весь отопительный сезон.

"Хочется отметить, что, то незначительное поднятие тарифа, которое произошло в 2023 году, добавило системе 3 ГВт, которые дали возможность безопасно и стало пройти отопительный сезон", — отметил Колесник.

При этом, по словам замминистра, сработал сразу ряд факторов: люди начали экономить электроэнергию, а у энергетиков появились средства на восстановление.

"Это совокупность действий. Прежде всего была возможность сбалансировать экономически субъектов рынка электрической энергии, путем чего у них была финансовая способность осуществить мероприятия по восстановлению, подготовке к отопительному сезону, провести должным образом ремонт кампанию, в частности ремонт поврежденного оборудования от предварительных обстрелов. Таким образом, количество оборудования, которое было готово к отопительному сезону, было дополнительно 3 ГВт, которые позволяли сбалансировать систему между спросом и предложением", — сказал Колесник.

Российские удары по энергетике

В последние месяцы количество российских ракетных ударов по энергетике значительно выросло. По словам экспертов, цель оккупантов — не просто повредить украинскую энергосистему, а повлечь за собой масштабный сбой в ее работе. Из-за ударов россиян по энергетическим объектам Украины, система работает нестабильно. В некоторых регионах приходится вводить лимиты потребления.

Энергетики возобновляют электроснабжение

При этом заместитель министра энергетики Светлана Гринчук отметила, что в первые два года полномасштабной войны российские атаки были более рассеяны. Оккупанты запускали залпы ракет по большим частям энергетической системы Украины. В настоящее время удары стали более точными и концентрированными, а десятки ракет и беспилотников обрушиваются на одну цель.

Последствия российских ударов страшны

Одна из ТЭС после вражеских ударов

Так, 11 апреля, в результате массированной атаки россиян в городе Украинка Киевской области, была полностью уничтожена Трипольская ТЭС. Станция была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Украине утвердили постановление, сохраняющее льготную цену для населения на газ, электроэнергию и тепло.