Есть два дня: в PinchukArtCentre похитили картину с выставки, вору дали шанс исправиться

Следствие проверяет причастность к воровству сотрудников

В субботу, 15 июня, в киевском центре современного искусства PinchukArtCentre похитили картину одесского художника. Речь об одной из работ мастера Андрея Лаврикова. В самом центре отметили, что дают два дня похитителю на возвращение картины.

Об этом сообщает издание "Антикор". Отмечают, что инцидент произошел в субботу, 15 июня, во время работы выставки.

"О похищении одной из работ кисти мастера Андрея Лаврикова (1975-2017 одесский андеграундный художник) сообщил в полицию начальник охраны в прошлую субботу вечером. Как вор смог вынести картину, минуя охрану, сейчас выясняют следователи", — говорится в сообщении.

Также устанавливается стоимость похищенной картины.

"Заведено уголовное производство по ч.4 ст.185 УК Украины — кража с проникновением, совершенная во время военного положения", — пишет издание.

Вору может грозить до 8 лет тюрьмы. Кроме того, как отмечают журналисты издания, в настоящее время следствие проверяет причастность к краже сотрудников, имеющих доступ к экспозиции.

Редакция "Телеграфа" пыталась связаться с музеем современного искусства PinchukArtCentre и непосредственно с куратором выставки, однако нам так никто и не ответил. В тоже время, на официальной странице музея в Фейсбук появилось сообщение о похищении картины.

"PinchukArtCenter сообщает о похищении художественной работы по текущей выставке. Соответствующее обращение подано в полицию. Несмотря на то, что наши камеры четко зафиксировали лицо правонарушителя, мы призываем его вернуть работу в течение 2 дней", — говорится в сообщении.

Художник Андрей Лавриков

Андрей Лавриков, также известный как Борман (1975–2017), одесский андеграундный художник. В 2012-2013 годах Андрей Лавриков принимал участие в нескольких выставках современного искусства в одесских галереях. И даже провел одну персональную выставку.

Андрей Лавриков

Андрей Лавриков (Борман) из серии "Брызги", 2012

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