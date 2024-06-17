Є два дні: в PinchukArtCentre викрали картину з виставки, злодію дали шанс виправитися

Слідство перевіряє причетність до крадіжки співробітників

У суботу, 15 червня у київському центрі сучасного мистецтва PinchukArtCentre викрали картину одеського художника. Мова про одну з робіт майстра Андрія Лаврикова. У самому центрі зазначили, що дають два дні викрадачу на повернення картини.

Про це повідомляє видання "Антикор". Зазначають, що інцидент трапився у суботу, 15 червня під час роботи виставки.

"Про викрадення однієї з робіт пензля майстра Андрія Лаврикова (1975-2017 одеський андеграундний художник) повідомив у поліцію начальник охорони минулої суботи увечері. Як злодій зміг винести картину, минаючи охорону, зараз з’ясовують слідчі", — йдеться в повідомленні.

Також нині встановлюється вартість викраденої картини.

"Заведено кримінальне провадження за ч.4 ст.185 КК України — Крадіжка з проникненням, вчинена під час воєнного стану", — пише видання.

Крадію може загрожувати до 8 років в’язниці. Крім того, як зазначають журналісти видання, нині слідство перевіряє причетність до крадіжки співробітників, які мали доступ до експозиції.

Редакція видання "Телеграф" намагалася зв’язатися з музеєм сучасного мистецтва PinchukArtCentre та безпосередньо з куратором виставки, проте нам так ніхто і не відповів. Натомість, на офіційній сторінці музею у Фейсбук з'явилося повідомлення про викрадення картини.

"PinchukArtCenter повідомляє про викрадення художньої роботи з поточної виставки. Відповідне звернення подано в поліцію. Попри те, що наші камери чітко зафіксували обличчя правопорушника, ми закликаємо його повернути роботу протягом 2 днів", — йдеться у повідомленні.

Митець Андрій Лавриков

Андрій Лавриков, також відомий як Борман (1975-2017), одеський андеграундний художник. У 2012-2013 роках Андрій Лавріков брав участь у кількох виставках сучасного мистецтва в одеських галереях. І навіть провів одну персональну виставку.

Андрій Лавриков

Андрій Лавриков (Борман) із серії “Бризки”, 2012

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про п’ять найнезвичайніших музеїв у Києві. Вам неодмінно варто їх відвідати під час свого візиту до столиці.