Сколько будет действовать QR-код в е-билете и что еще нужно знать военнообязанным: последние решения правительства

Важные изменения для украинцев

С 18 июня в приложении "Резерв+" появился электронный военно-учетный документ. Кабинет министров принял несколько важных решений, в частности о наличии в е-билете QR-кода.

Срок действия этого военно-учетного документа и QR-кода составляет один год с даты формирования. Об этом сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Военно-учетный документ и QR-код будут действовать год

"Сегодня Кабмин принял несколько решений по военно-учетным документам. В частности, прописано, что в военно-учетном документе теперь будет QR-код", — пишет нардеп.

Именно это новшество приравнивает электронный документ к бумажному. То есть с 18 июня 2024 года они оба имеют законную силу. Что касается срока действия е-билета, то он составляет год.

"Срок действия военно-учетного документа в электронной форме составляет не более одного года с даты его формирования", — написал Гончаренко.

Отметим, что нардеп, прокомментировавший принятие Кабмином новых решений, получил срок в России. Его заочно осудили на 10 лет. Сам Гончаренко положительно отреагировал на это решение, написав: "Принимаю поздравления! Все-таки первый народный депутат, осужденный в России".

Ранее "Телеграф" сообщал, можно ли при проверке показывать распечатанный QR-код. На вопрос ответила адвокат.