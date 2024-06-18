Демобилизация все-таки будет? В Раде работают над законопроектом, но есть нюанс

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Во вторник, 18 июня, Комитет Верховной Рады Украины (ВРУ) по национальной безопасности, обороне и разведке обсудил ход подготовки законопроекта о демобилизации. На совещании присутствовали представители Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Министерства обороны.

Одним из важных вопросов совещания была действенность нового Закона о мобилизации, который вступил в силу 18 мая 2024 года. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Рада готовит законопроект о демобилизации

"На сегодняшнем совещании Комитета с представителями Министерства обороны, Генерального штаба — один из центральных вопросов — ход подготовки законопроекта о демобилизации. Поскольку демобилизация это производная от мобилизации, то сначала заслушали информацию о действенности Закона о мобилизации", — говорится в сообщении.

Должностные лица из Генштаба рассказали, что мобилизационные процессы активизировались после принятия нового закона о мобилизации. Есть устойчивая тенденция укомплектования или создания военных подразделений, которые будут способствовать ротации. Демобилизацию будут рассматривать в среднесрочной перспективе.

"Должностные лица Генерального штаба, в частности, отметили, что Закон крайне положительно повлиял на ход мобилизационных процессов, наметилась устойчивая тенденция к тому, чтобы вскоре выйти на такие показатели укомплектованности или создания военных подразделений, которые позволят ввести желаемые механизмы ротации, а в среднесрочной перспективе — рассматривать возможность демобилизации", — говорится в сообщении.

На заседании также обсудили другие проблемные вопросы. Были подняты следующие темы:

бронирование работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК);

работа территориальных центров комплектования (ТЦК);

задержания военнообязанных.

Над законопроектом о демобилизации работают. Но есть нюанс. Дата представления законопроекта в Комитете – до октября 2024 года. То есть, на это может уйти более трех месяцев.

Напомним, "Телеграф" ранее сообщал, сколько будет действовать электронный билет с QR-кодом. С 18 июня он имеет такую же законную силу, как и бумажный документ.