Статус "в розыске" в "Резерв+": как избежать проблем, рассказали в Минобороны

Его можно обнаружить при обновлении персональных данных

В приложении "Резерв плюс" с 18 июня есть электронный военно-учетный документ с QR-кодом. Во время обновления у некоторых может появиться статус "В розыске", и необходимо знать, нужно ли идти в территориальный центр комплектования (ТЦК), или можно решить проблему дистанционно.

В Министерстве обороны отмечают, что алгоритм действий зависит от того, каким способом гражданин обновлял данные. Если статус был обнаружен при обновлении данных в приложении "Резерв+", то нужно повторно авторизоваться, пишет "РБК-Украина".

После этого статус "В розыске" должен исчезнуть, если причина была именно в технических моментах. Если же ничего не изменилось, придется решать проблему другим путем.

Военнообязанному гражданину нужно будет лично посетить ТЦК по месту прописки и сообщить о проблеме. Там придется обновлять свои персональные данные.

Об этом статусе можно узнать в центре предоставления административных услуг (ЦНАП). В таком случае придется обратиться в ТЦК.

В Минобороны рассказали, что такой статус появляется у граждан-нарушителей правил военного учета. Они перечислили эти категории:

граждане, получившие повестку в ТЦК для обновления персональных данных и проигнорировавшие ее;

мужчины, снятые с военного учета без надлежащих правовых оснований, и которые не стали на учет по месту жительства;

призывники, не вставшие на военный учет до достижения мобилизационного возраста.

Напомним, что мобилизационный возраст ― от 25 до 60 лет. Минимальный порог до 18.05.24 был 27 лет. Именно с указанной даты вступил в силу новый закон о мобилизации.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько будет действовать QR-код в е-билете. Правительство внесло важные изменения в использование приложения "Резерв плюс" военнообязанными.