Два года условно за смерть женщины: в Николаеве суд вынес странный приговор спортсменке

Она также должна выплатить кругленькую сумму семье погибшей

Чемпионка Украины по прыжкам в высоту Ольга Ладыга в 2020 году в Николаеве совершила смертельное ДТП, сбив на переходе беременную женщину, а за это получила два года условно. Такое решение было принято 19 июня в Заводском районном суде Николаева.

Спортсменка также должна выплатить компенсацию семье погибшей в сумме более миллиона гривен. Об этом сообщает портал "НикВести".

"На основании статьи 75 УК Украины освободить Ольгу Ладыгу от отбывания назначенного наказания с испытательным сроком 2 года, возложив обязанности: сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства; периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации", — говорится в приговоре суда.

Такое решение принял судья Вячеслав Кузьменко. Родственники погибшей в здании суда заявляли, что считают это решение несправедливым.

"Можно было бы сразу ее оправдать. Вчера в Одессе за угон от 7 до 10. А тут она человека убила, без прав, на чужой машине, это не самокат! Закатала в асфальт, Лена наша почти "всмятку", хоронили чуть ли не в закрытом гробу", ― сказала в судебном зале мать погибшей.

Напомним, что смертельное ДТП произошло 13 марта 2020 года на Намыве. Автомобиль Mitsubishi Pajero сбил женщину, переходившую по пешеходному переходу, а после этого врезался в другую машину. Женщина погибла на месте происшествия.

Оказалось, что за рулем была 25-летняя чемпионка Украины по прыжкам в высоту Ольга Ладыга. Она не имела водительских прав.

Спортсменка могла не получить наказание совсем, потому что в августе 2021 года дело закрывали. Тогда руководитель Николаевской областной прокуратуры Владимир Говоруха (уже бывший) говорил об отсутствии состава преступления.

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