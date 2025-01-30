Больше всего давления на Покровском направлении. Что происходит на фронте (карты боев)

Защитники поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно средство ПВО, а также два других важных объекта российских захватчиков

В Украине продолжается 1072-й день войны с Россией. Враг продолжает активно штурмовать на Покровском направлении. За прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ. Там показали карту боевых действий и рассказали о ситуации на фронте.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызово и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал 26 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Новолюбовки, Торского, Ямполовки и Зеленой Долины.

На Краматорском направлении зафиксировано десять боестолкновений в районах Новомарочного, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 15 атак неподалеку населенных пунктов Крымское и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 72 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверево, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили восемь атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 19 авиационных ударов, с применением 35 управляемых бомб, также осуществил 426 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 12 — из РСЗО.

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