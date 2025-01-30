"Чуть не сломали нос": в Киеве школьники могли играть в "ТЦК" на перемене, что говорят в полиции

Полицейские подразделения ювенальной превенции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия в учебных заведениях

Резонансное происшествие потрясло социальные сети в середине января. Утверждалось, что в одной из школ Киева дети на перемене якобы играли в "ТЦК" и травмировались.

Об этом пишет ТСН. Журналисты поинтересовался у полиции Киева, действительно ли был зафиксирован такой случай. Там ответили, что тоже видели сообщения о детских играх в "ТЦК", но был ли такой случай действительно подтвердить не смогли.

"По информации отдела ювенальной превенции управления превентивной деятельности ГУ НП в городе Киеве сообщения об опасных играх детей в "ТЦК" в одной из школ столицы в подразделения полиции Киева не поступали. Относительно сообщения, которое распространялось в Сети, его происхождение пока не установлено", – рассказали в полиции Киева.

О каком сообщении речь

В середине января 2025 года по сети разлетелся скриншот сообщения из одного из мессенджеров. В нем родителей просили переговорить с детьми на тему опасных игр и их последствий.

Утверждалось, что во время перемены в одном из учебных заведений школьники якобы "играли в ТЦК". Во время неё участники "выполняли захват шеи рукой" и чуть не сломали нос.

Правоохранители в комментарии ТСН добавляют, что в целях обеспечения законных прав и интересов детей, предотвращению правонарушений в детской, в частности образовательной среде, выявления причин и условий, способствующих их совершению, оказания помощи детям уязвимых категорий, а также налаживания партнерских отношений полиции с детьми полицейские подразделения ювенальной превенции на постоянной основе проводят профилактические мероприятия в учебных заведениях столицы.

Там также заверили, что в настоящее время обеспечено максимальное присутствие ювенальных полицейских в учебных заведениях для создания безопасной образовательной среды.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Закарпатье школьники устроили опасную "игру". Она называется "Беги или умри".