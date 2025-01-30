В Украину уже скоро могут вернуться отключения света: когда и почему

Сейчас над Алеутским минимумом (самой холодной точкой Земли) формируется антициклон с арктическим холодом, который надвигается на Украину

Эта зима в Украине прошла практически без отключений электроэнергии, в том числе, благодаря теплой погоде. Однако уже вскоре ситуация может измениться, поскольку в феврале ожидается похолодание и стабилизационные графики отключений света могут быть вновь введены.

Об этом "Телеграфу" сказал председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев. Он отметил, что в столице сейчас настолько теплая погода, что посреди зимы начали цвести весенние растения.

— Сегодня в Киеве расцвела сакура – ​​причина тому: возобновление вегетации растений вследствие теплой зимы с температурами днем ​​до +8 градусов С. Но, это – не случайность, а закономерность тех процессов, которые наблюдаются на нашей планете. За последние 30 лет зима стала теплее почти на 1,5 градуса, а ее продолжительность снизилась в среднем в месяц. Это связано с повышением концентрации парниковых газов в атмосфере земли. Это ослабляет активность антарктических воздушных масс, которые становятся теплее и медленнее, — говорит Игнатьев.

Собеседник подчеркнул, что сейчас месяц, когда из Атлантики приходят теплые и умеренно влажные циклоны, которые несут тепло и туманы к нам зимой.

— Сейчас такая воздушная масса в центральной Европе смешалась с горячим сухим воздухом из Сахары. Именно поэтому в Украине сейчас так тепло и цветут сакуры. И главное, мы экономим электроэнергию и не имеем стабилизационных ограничений потребителей – "отключений света", — добавляет Игнатьев.

Он пояснил, что сейчас над Алеутским минимумом (самой холодной точкой Земли) формируется антициклон с арктическим холодом, который надвигается на Украину.

— С 5 февраля прогнозируются морозы до -16 градусов. По данным метеорадара Ventusky, холодная погода может продержаться до 10 февраля на всей территории Украины. И это означает, что среднесуточные температуры снизятся до – 10 градусов С, —

Низкие температуры воздуха в свою очередь приводят к дефициту в энергосистеме.

— Напомню, что уже за последние 3 года доказано в Украине: при понижении средних температур до -5 градусов в энергосистеме потенциально возникает дефицит в пиковые часы (утро и вечер) на уровне 2 ГВт часов. Пока технически этот дефицит мы можем покрыть на уровне 2,1 ГВт часов, но при наличии этой электроэнергии у наших европейских соседей, — рассказывает собеседник.

Игнатьев подчеркнул, что при среднесуточных температурах –10 градусов дефицит в пиковые часы потенциально может составлять до 4 ГВт часов.

— Поэтому вероятно это заставит диспетчера вводить утренние и вечерние стабилизационные отключения, — подытожил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, при каком условии в Украине вновь могут ввести отключения света.